АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЖИДКОСТЕЙ ОРГАНИЗМА У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ С УЧЕТОМ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

1. Анализ причин смертности в РФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.gks.ru. — Федеральная служба статистики. — (Дата обращения: 14.02.2016). Analysis of the causesof mortalityin the Russian Federation, the Federal Statistics Service, www.gks.ru (date of access 14.02.2016) [In Russian].

2. Батюшин М.М., Левицкая Е.С., Терентьев В.П., Дюжиков А.А., Поддубный А.В. Прогнозирование сердечно-сосудистого риска у больных ИБС, перенесших операцию реваскуляризации миокарда, с учетом наличия почечных и cердечно-сосудистых факторов риска. Клиническая нефрология. 2011; 1: 39-42. Batiushin M.M., Levickaja E.S., Terentiev V.P., Dugikov A.A., Poddubnij A.V. Prediction of cardiovascular risk in CHD patients undergoing cardiac surgery myocardial revascularization, taking into account the presence of renal and cardiovascular risk factors. Clinical Nephrology. 2011; 1: 39-42 [In Russian].

3. Батюшин М.М., Левицкая Е.С., Терентьев В.П., Дюжиков А.А., Поддубный А.В., Собин С.В. Оценка влияния “почечных” факторов риска и параметров коронарной бляшки на сердечно-сосудистый прогноз у больных с ишемической болезнью сердца. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2011; 10(4): 59-63. Batiushin M.M., Levickaja E.S., Terent’ev V.P., Dyuzhikov A.A., Poddubnij A.V., Sobin S.V. Impact evaluation of renal risk factors and parameters of coronary plaques on cardiovascular prognosis in patients with coronary heart disease. Cardiovascular therapy and prevention. 2011; 10(4): 59-63 [In Russian].

4. Вапняр В.В. Иерархическая двухуровневая модель механизма системной регуляции гуморального гомеостаза человека в норме и при патологии. Международный журнал экспериментального образования. 2015; 5: 21-25 Vapnyar V.V. Hierarchical two-level model of mechanism of system of regulation of humoral homeostasis in norm and at a pathology. International journal of experimental education. 2015; 5: 21-25 [In Russian].

5. Васильев А.В., Нестерова Ю.В., Белоусова С.В., Бранд Я.Б. Влияние интраоперационной гипергидратации на течение раннего послеоперационного периода у пациентов после операций прямой реваскуляризации миокарда. Кардиология и сердечнососудистая хирургия. 2010; 3(3): 79-81. Vasil’ev A.V., Nesterov Yu.V., Belousova S.V., brand, J.B. the Impact of intraoperative fluid overload in the early postoperative period in patients after surgery direct revascularization of the myocardium. Cardiology and cardiovascular surgery. 2010; 3(3): 79-81.

6. Крутиков Е.С., Чистякова С.И. Особенности функционального состояния почек больных эссенциальной артериальной гипертензией, имеющих избыточную массу тела. Клиническая нефрология. 2014; 5: 16-19. Krutikov E.S., Chistyakov S.I. Peculiarities of the functional state of kidneys in patients with essential arterial hypertension with overweight. Clinical Nephrology. 2014; 5: 16-19 [In Russian].

7. Левицкая Е.С., Батюшин М.М., Головинова Е.О., Кастанаян А.А., Хрипун А.В. Прогнозирование снижения фильтрационной функции почек у пациентов ИБС в отдаленном периоде после реваскуляризации миокарда. Нефрология. 2015; 5: 42-48. Levitskaya, E. S., Batiushin M.M., Golovinova E.O., Kastanaian A.A., Khripun A.V. Prediction of decline in renal filtration function in patients with coronary heart disease in remote period after myocardial revascularization. Nephrology. 2015; 5: 42-48 [In Russian].

8. Левицкая Е.С., Батюшин М.М., Терентьев В.П., Дюжиков А.А., Хрипун А.В. Оценка влияния почечных факторов риска и параметров коронарной атеросклеротической бляшки на вероятность развития рецидива стенокардии у больных, подвергшихся реваскуляризации миокарда. Клиническая нефрология. 2012; 3: 30-33. Levitskaya, E. S., Batiushin M.M., Terent'ev V.P., Dyuzhikov A.A., Khripun A.V. estimation of the effect of renal risk factors and parameters of coronary atherosclerotic plaques on the probability of development of recurrent angina in patients undergoing myocardial revascularization. Clinical Nephrology. 2012; 3: 30-33 [In Russian].

9. Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. Биоим-педансный анализ состава тела человека. М.: Наука, 2009; 392. Nikolaev D.V., Smirnov A.V. Bobrinskaya, I. G., Rudnev, S. G., Bioimpedance analysis of the composition of the human body. M.: Nauka, 2009; 392 [In Russian].

10. Шальнова С.А. Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и факторы риска в России. Кардиология. Национальное руководство. М.: Геотар-Медиа, 2010; 37. Shalnova S.A. Epidemiology of cardiovascular diseases and risk factors in Russia. Cardiology. National leadership. M.: GEOTAR-Media, 2010; 37 [In Russian].

11. Contributions to nephrology (ImpactFactor: 1.8). Department of Heart Diseases, Wroclaw Medical University, and Centre for Heart Diseases, Military Hospital, Wroclaw, Poland. 04/2010; 164:11-23.

12. Gavrilin V.A. Strokov A.G., Ostroumov E.N., Ermolenko A.E. Mechanisms of adaptation of intracardiac hemodynamic load volume in dialysis patients according to radionuclide scintigraphy. Nephrology and dialysis. 2010; 3: 206-208.

13. Kaplan L.J., Kellum J.A. Fluids, pH, ions and electrolytes. Cur Opin Crit Care. 2010; 16: 323-331.

14. Moore H.J., Peters M.N., Franz M.R., Karasik P.E., Singh S.N., Fletcher R.D. Intrathoracic impedance preceding ventricular tachyarrhythmia episodes. Pacing Clin Electrophysiol. 2010; 33: 960-966.

15. Levickaja E.S., Batiushin M.M., Golovinova E.O., Gul'chenko V.V., Chistjakov V.A., Pasechnik D.G. Factor Analysis of Predicting Cardiovascular Death in the Remote Period after Myocardial Revascularization. International Journal of Bio Medicine. 2015; 5(3): 117-122.