ТЕТАНИЧЕСКИЙ КРИЗ В НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ — ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Для цитирования: Резван В.В., Спирочкин Д.Ю., Магнитский А.В., Румянцев О.Н. ТЕТАНИЧЕСКИЙ КРИЗ В НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ — ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ. Архивъ внутренней медицины. 2016;6(5):70-71. DOI:10.20514/2226-6704-2016-6-5-70-71

For citation: Rezvan V.V., Spirochkin D.Y., Magnitsky A.V., Rumyantsev O.N. TETANIC CRISIS IN EMERGENCY CARDIOLOGY — DIFFICULTIES DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ACUTE CORONARY SYNDROME. Archive of internal medicine. 2016;6(5):70-71. (In Russ.) DOI:10.20514/2226-6704-2016-6-5-70-71