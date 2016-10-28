ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ ЖУРНАЛА «АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ»

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ ЖУРНАЛА «АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ»
Аннотация
Уважаемые авторы! Настоящие правила основаны на «Единых требованиях к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы: подготовка и редактирование медицинских публикаций» Международного комитета редакторов медицинских журналов (www.icmje.org); Рекомендациям СОРЕ изданным Комитетом по издательской этике (СОРЕ) — http://www.publicationethics.org.uk. Проведение и описание всех клинических исследований должно быть в полном соответствии со стандартами CONSORT — http://www.consort-statement.org. Все публикации в журнале являются бесплатными.
Об авторестатья Редакционная
Россия
Для цитирования: Редакционная с. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ ЖУРНАЛА «АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ». Архивъ внутренней медицины. 2016;6(5):79-80.
For citation: . . Archive of internal medicine. 2016;6(5):79-80. (In Russ.)
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