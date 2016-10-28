ПРОБЛЕМА РЕЦИДИВА САРКОИДОЗА В ПРАКТИКЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ВРАЧА
DOI: http://dx.doi.org/10.20514/2226-6704-2016-6-5-33-37
Аннотация
Цель: обобщение опыта выявления и лечения рецидива саркоидоза в амбулаторной практике. Материалы и методы: изучены клинические, лабораторные и инструментальные данные амбулаторных карт 178 больных с рецидивом морфологически подтверждённого саркоидоза, выявленных в Курске с 1997 по 2014 годы. С помощью кластерного анализа (метод К-средних) выделены 3 типа рецидива саркоидоза. Результаты: Тип А характеризуется определёнными рентгенологическими особенностями в виде увеличения внутригрудных лимфатических узлов без поражения лёгочной ткани, сезонностью проявления, благоприятным ответом на безмедикаментозную тактику динамического диспансерного наблюдения. Типу B свойственны обязательное вовлечение в процесс лёгочной ткани, наличие дыхательной недостаточности с преобладанием рестрикции, частая необходимость в назначении кортикостероидов. Тип C отмечен появлением внеторакальных поражений, имеет место у пациентов с наклонностью к хроническому течению процесса и формированию выраженных остаточных изменений, с большой частотой толерантен к общепринятой терапии. Заключение: Таким образом, типизация рецидивов саркоидоза способствует оптимизации объёма обследований при активизации саркоидоза и тактики лечения.
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Об авторахА. Ю. Черников
Россия
Л. Г. Землянских
Россия
Кафедра фтизиопульмонологии, Курск, Россия
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Для цитирования: Черников А.Ю., Землянских Л.Г. ПРОБЛЕМА РЕЦИДИВА САРКОИДОЗА В ПРАКТИКЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ВРАЧА. Архивъ внутренней медицины. 2016;6(5):33-37. DOI:10.20514/2226-6704-2016-6-5-33-37
For citation: Chernikov A.Y., Zemlyanskych L.G. THE PROBLEM OF RECURRENCE OF SARCOIDOSIS IN THE PRACTICE OF OUTPATIENT PHYSICIAN. Archive of internal medicine. 2016;6(5):33-37. (In Russ.) DOI:10.20514/2226-6704-2016-6-5-33-37
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