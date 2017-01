СЕМЕЙНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЛИХОРАДКА: ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ EULAR, 2016

1. Ozen S., Demirkaya E., Erer B. et al. EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever. Ann. Rheum. Dis. 2016; 75: 644–651.

2. Федоров Е.С., Салугина С.О., Кузьмина Е.Е. Семейная средиземноморская лихорадка (периодическая болезнь): современный взгляд на проблему. Современная ревматология. 2013; 1: 24-29.

3. Fedorov E.S., Salugina S.O., Kuzmina N.N. Familial Mediterranean fever (a periodic disease): The present-day view of the problem. Modern Rheumatology Journal. 2013; 7(1): 24-30 [In Russian].

4. Livneh A., Langevitz P., Zemer D. et al. Criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever. Arthr. Rheum. 1997; 40: 1879–1885.

5. Cerquaglia C., Diaco M., Nucera G. et al. Pharmacological and clinical basis of treatment of Familial Mediterranean Fever (FMF) with colchicine or analogues: an update. Curr. Drug Targets Inflamm. Allergy. 2005; 4(1): 117-124.

6. Vitale A., Rigante D., Lucherini O.M. et al. Biological treatments: new weapons in the management of monogenic autoinflammatory disorders. Mediators Inflamm. 2013; 2: 939847.

7. Sozeri B., Kasapcopur O. Biological agents in familial Mediterranean fever focusing on colchicine resistance and amyloidosis. Curr. Med. Chem. 2015; 22(16): 1986-1991.

8. Soriano A., Verecchia E., Afeltra A. et al. IL-1β biological treatment of familial Mediterranean fever. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2013; 45(1): 117-130.