КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТВЕТА НА РАННИХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

1. Воробьев Г.И., Халиф И.Л. Неспецифические воспалительные заболевания кишечника. М.: Миклош, 2008. 400 с.

2. Vorobiev G.I., Khalif I.L. Non-specific inflammatory bowel disease. M .: Miklos, 2008. 400 p [in Russian].

3. Ивашкин В.Т., Шелыгин Ю.А., Абдулганиева Г.И. и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению взрослых больных язвенным колитом. М., 2013. 22 с.

4. Ivashkin V.T., Shelygin Y.A., Abdulganieva G.I. et al. Clinical guidelines of the Russian Gastroenterological Association and the Association of Russian Coloproctologists for diagnosis and treatment of adult patients with ulcerative colitis. M., 2013. 22 p. [in Russian].

5. Охлобыстина О.З., Шифрин О.С., Андросова Л.Н. и др. Современные подходы к диагностике и лечению язвенного колита. Фарматека. 2014; 2: 66-71.

6. Ohlobystina O.Z., Shifrin O.S., Androsov L.N. And others. Current approaches to diagnosis and treatment of ulcerative colitis. Farmateka. 2014; 2: 66-71. [in Russian].

7. Румянцев В.Г. Язвенный колит. Руководство для врачей. М.: Медицинское информационное агентство, 2009. 424 с.

8. Rumyantsev V.G. Ulcerative colitis. Guidelines for doctors. M .: Medical Information Agency, 2009. 424 p. [in Russian].

9. Халиф И.Л. Принципы лечения язвенного колита (рекомендации российской группы по изучению воспалительных заболеваний кишечника). Колопроктология. 2006; 2: 31-33.

10. Khalif I.L. Principles of treatment of ulcerative colitis (recommendations of the Russian group to study inflammatory bowel disease). Coloproctology. 2006; 2: 31-33. [in Russian].

11. Ford A.C., Achkar J.P., Khan K.J. et al. Efficacy of 5-aminosalicylates in ulcerative colitis: systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2011; 106: 601–616.

12. Su С., Lewis J.D., Goldberg B. et al. A meta-analysis of the placebo rates of remission and response in clinical trials of active ulcerative colitis. Gastroenterology. 2007; 132: 516–526.

13. Sutherland L., Macdonald JK. Oral 5-aminosalicylic acid for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst. Rev. 2006: CD000543.

14. Travis S.P., Dinesen L. Remission in trials of ulcerative colitis: what does it mean? Pract Gastroenterol. 2010; 30: 17-20.