ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

1. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр) Утверждены наКонгрессе ОССН 7 декабря 2012 года, на Прав-лении ОССН 31 марта 2013 и Конгрессе РКО 25 сентября 2013 года.

2. Natsionalnyie rekomendatsii OSSN, RKO i RNMOT po diagnostike i lecheniyu HSN (chetvertyiy peresmotr) Utverzhdenyi na Kongresse OSSN 7 dekabrya 2012 goda, na Pravlenii OSSN 31 marta 2013 i Kongresse RKO 25 sentyabrya 2013 goda. [In Russian]

3. Ройтберг Г.Е., Дорош Ж.В., Шархун О.О. и др. Возможности применения ново-го метаболического индекса при оценке инсулинорезистентности в клинической прак-тике. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2014; 10 (3): 264-274.

4. Roytberg G.E., Dorosh Zh.V., Sharhun O.O. i dr. Capabilities application of the new metabol-ic index in evaluating of insulin resistance in clinical practice. Ratsionalnaya farmakoterapiya v kardiologii. 2014; 10(3): 264-274. [In Russian]

5. Стаценко М.Е., Туркина С.В. Гепатопротекторные эффекты препарата Мекси-кор при лечении больных хронической сердечной недостаточностью и сахарным диа-бетом 2 типа. Архивъ внутренней медицины 2013; 3(11): 63-69.

6. Statsenko M.E., Turkina S.V. Hepatoprotective effects of the drug Mexicor in the treatment of patients with chronic heart failure and diabetes mellitus type 2. Arhiv’ vnutrenney meditsinyi. 2013; 3(11): 63-69. [In Russian]

7. Стаценко М.Е., Туркина С.В., Косивцова М.А. Возможности мексикора при его использовании в составе комбинированной терапии у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа. Клиническая медицина. 2013; 91(5): 59-64.

8. Statsenko M.E., Turkina S.V., Kosivtsova M.A. Capabilities of mexicor during use as part of combined therapy in patients with ischemic heart disease and diabetes mellitus type 2. Klinicheskaya meditsina. 2013; 91(5): 59-64. [In Russian]

9. Стаценко М.Е., Туркина С.В., Шилина Н.Н., Косивцова М.А. Значе- ние нару-шений углеводного и липидного обмена в развитии на- рушений микроциркуляции у больных хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2 типа. Кли-ническая медицина. 2016; 94(6): 439-444.

10. Statsenko M.E., Turkina S.V., Kosivtsova M.A. The value disturbances of carbohydrate and lipid metabolism in the development of microcirculatory disorders in patients with chronic heart failure and diabetes mellitus type 2. Klinicheskaya meditsina. 2016; 94(6): 439-444. [In Russian]

11. Angulo P., Hui J.M., Marchesini G. The NAFLD Fibrosis Score: A Noninvasive Sys-tem That Identifies Liver Fibrosis in Patients with NAFLD. Hepatology. 2007; 4: 846-854.

12. Bedogni G., Bellentani S., Miglioli L. et al. The Fatty Liver Index: a simple and accu-rate predictor of hepatic steatosis in the general population. BMC Gastroenterol. 2006; 6:33.

13. Farell G.C., Teon N.C. et al. Hepatic Microcirculation in Fatty Liver Disease. The Ana-tomical Record 2008; 291: 684-692.

14. Ijaz S., Yang W., Winslet M.C., Seifalian A.M. Impairment of Hepatic Microcircula-tion in Fatty Liver. Microcirculation. 2003; 10: 447-456.

15. Masai T., Sawa Y., Ohtake S. et al. Hepatic dysfunction after left ventricular mechani-cal assist in patients with end-stage heart failure: role of inflammatory response and hepatic microcirculation. Ann. Thorac. Surg. 2002; 73(2): 549-555.

16. Matthews D.R. et al. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 1985; 28 (7): 412-419.

17. Hwang S. Microcirculation of the Liver. In: Madoff D.C. et al. (eds.), Venous Emboli-zation of the Liver, DOI 10.1007/978-1-84882-122- 4_2, © Springer-Verlag London Limited; 2011.

18. Yilmaz E. The diagnostic role of ultrasonograhyy in liver streatosis. Turk. J. Gastroenterol. 1999; 2: 96-100.