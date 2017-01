МЕДИЦИНСКАЯ МИКОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ, ГЕПАТОЛОГИЯ — АКТУАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ

1. Васенова В.Ю., Бутов Ю.С. Некоторые аспекты эпидемиологии, патогенеза и терапии онихомикозов. Рос. журн. кожн. и вен. бол. 2005; 3: 42-44.

2. Vasenova V.Yu., Butov Yu.S. Some aspects of the epidemiology, pathogenesis, and treatment of onychomycoses. Ros. zhurn. kozhn. i ven. bol. [Russian Journal of Skin and Venereal Diseases]. 2005; 3: 42-44 [in Russian].

3. Герасимчук Е.В. Целесообразность коррекции микробиоценоза кишечника при комплексной терапии больных микозами в амбулаторных условиях. Клиническая дерматология и венерология. 2008; 2: 51-54

4. Gerasimchuk E.V. The feasibility of correction microbiocenosis of intestines in outpatient management of patients with mycoses. Klinicheskaya dermatologiya i venerologiya. [Journal of Сlinical Dermatology and Venerology]. 2008; 2: 51-54[in Russian].

5. Герасимчук Е.В., Герасимчук М.Ю. Психосоматические параллели дерматозов и микозов. Архивъ внутренней медицины. 2016; 6 (1s): 77

6. Gerasimchuk E.V., Gerasimchuk M.Y. Dermatoses and fungal infections: parallels in psychosomatic medicine. Arhiv' vnutrenney meditsinyi. [Archive of internal medicine]. 2016; 6 (1s): 77 [in Russian].

7. Герасимчук М.Ю. Депрессия: перспективы дифференцированной психофармакотерапии. Архивъ внутренней медицины. 2016; 6 (4)

8. Gerasimchuk M.Y. Towards personalized treatment of depression. Arhiv' vnutrenney meditsinyi. [Archive of internal medicine]. 2016; 6 (4) [in Russian].

9. Жариков Н.М., Тюльпин Ю.Г. Психиатрия. М.: Медицина, 2000: 293

10. Zharikov N.M., Tyulpin Yu.G. Psihiatriya. [Psychiatry]. Moscow, "Meditsina" Publ., 2000: p.293 [in Russian].

11. Курдина М.И., Иваников И.О., Сюткин В.Е. Системные антимикотики при дерматомикозах и патологии гепатобилиарной системы. Пособие для врачей. М.: Медиа Сфера, 2004: 14-15.

12. Kurdina M.I., Ivanikov I.O., Syutkin V.E. Sistemnyie antimikotiki pri dermatomikozah i patologii gepatobiliarnoy sistemyi. Posobie dlya vrachey. [Systemic antifungals for ringworm and pathology of the hepatobiliary system. Manual for doctors]. Moscow, "Media Sfera" Publ., 2004: 14-15 [in Russian].

13. Митрофанов В.С. Системные антифунгальные препараты. Проблемы медицинской микологии. 2001; 3(2):6-14.

14. Mitrofanov V.S. Systemic antifungal drugs. Problemyi meditsinskoy mikologii. [Problems in medical mycology]. 2001; 3(2):6-14 [in Russian].

15. Павлова О.В. Основы психодерматологии. М.: Издательство ЛКИ, 2007: 7

16. Pavlova O.V. Osnovyi psihodermatologii. [Basic aspects of psychodermatology]. Moscow, "Izdatelstvo LKI", 2007: p.7 [in Russian].

17. Проблемы психоневрологии. Научные труды. Под ред. Л.Г. Урсовой и др. М.: 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. ВНО невропатологов и психиатров, 1969: 280

18. Ursova L.G. Problemyi psihonevrologii. Nauchnyie trudyi. [Problems of Psychoneurology. The scientific study]. Moscow, "1-y Moskovskiy meditsinskiy institut im. I.M. Sechenova. VNO nevropatologov i psihiatrov" Publ., 1969: p. 280 [in Russian].

19. Смулевич А.Б. Психосоматические расстройства (клиника, терапия, организация медицинской помощи). Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина. 2000; 2: 35-40.

20. Smulevich A.B. Psychosomatic disorders (clinic, therapy, organization of care). Psihiatriya i psihofarmakoterapiya im. P.B. Gannushkina. [P.B.Gannushkin Psychiatry and psychopharmacotherapy]. 2000; 2: 35-40 [in Russian].

21. Шевяков М.А. Гепатотоксичность антифунгальных препаратов. Проблемы медицинской микологии. 2011; 13 (2): 121-122.

22. Shevyakov M.A. The hepatotoxicity of antifungal drugs. Problemyi meditsinskoy mikologii. [Problems in medical mycology]. 2011; 13 (2): 121-122 [in Russian].

23. Jafferany M., Franca K. Psychodermatology: Basics Concepts. Acta Derm Venereol. 2016; 96(217):35-7.

24. Kraemer H. C. Statistical issues in assessing comorbidity. Stat. Med. 1995; 14: 721-723.

25. Marshall C., Taylor R., Bewley A. Psychodermatology in Clinical Practice: Main Principles. Acta Derm Venereol. 2016; 96(217): 30-4.

26. Picardi A., Abeni D., Melchi C.F. et al. Psychiatric morbidity in dermatological outpatients: An issue to be recognized. Br J Dermatol.2000; 143: 983-91.

27. Van den Akker M. Comorbidity or multimorbidity: what’s in a name? A review of the literature. Eur. J. Gen. Pract. 1996; 2 (2): 65-70.